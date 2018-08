Kult-Komödien ohne Ende auf Comedy Central

Comedy Central bringt die kultigsten Comedy-Filme von Eddy Murphy bis Leslie Nielsen zurück auf den Bildschirm.



Ab dem 2. September dürfen sich Nostalgiker des guten alten Flachwitzhumors freuen. Comedy Central zeigt von da an jeden Freitag um 21.15 Uhr einen Kult-Hit mit Legenden der Lachmuskelakrobatik wie Eddie Murphy, Leslie Nielsen, Will Ferrell, Woody Harrelson, Steve Martin, Mike Myers und Andy Samberg.