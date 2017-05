Kult-Reporter Fritz von Thurn und Taxis heute letztmalig bei Sky

Ein Jahr nach Marcel Reif geht ein weiterer ganz besonderer Fußball-Reporter beim Pay-TV-Sender Sky in den Ruhestand. Fritz von Thurn und Taxis stach nicht nur wegen seines Namens heraus.



"Huiuiuiuiui". Wahrscheinlich wird das auch am Samstag wieder zu hören sein. Diese erstaunliche Aneinanderreihung von Buchstaben gehört zum Markenzeichen von Fritz von Thurn und Taxis, einem der erstaunlichsten Vertreter der Fußball-Moderation. Am Samstag beim Pokal-Finale zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt gibt er seine Abschiedsvorstellung.



Thurn und Taxis gehört gewissermaßen zum Reporter-Adel, der nicht nur durch eine erstaunliche Anzahl von Vornamen heraussticht: Friedrich Leonhard Ignatius Josef Maria Lamoral Balthasar. Der 66 Jahre alte Österreicher gehört zu einer aussterbenden Art von Fußball-Kommentatoren, nicht nur wegen seines "Huiuiuiuiui".



Das rollende R und seine Form, Fußball zu erzählen und mit Geschichten und Wissen abseits des Rasens zu garnieren, machen ihn zu einem Unikum. Ein Jahr nach Marcel Reif, auch so ein ganz spezieller Vertreter der Kommentatoren-Branche, geht Thurn und Taxis bei Sky nun in den Ruhestand.