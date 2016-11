"Kultradio" will bundesweite DAB Plus-Verbreitung

Der bayerische Radiosender "Kultradio" will sein Sendegebiet vergrößern. Der Sender strebt mit dem zweiten DAB-Plus-Multiplex offenbar eine bundesweite Verbreitung an.



"Kultradio" strebt beim zweiten Multiplex eine bundesweite Verbreitung über DAB Plus an. Im Interview mit dem Portal "Meinungsbarometer" gab "Kultradio"-Chef Andreas Enders die Absichten seines Senders bekannt. Auch über andere Interessenten am Bundesmux gibt es bereits Gerüchte.