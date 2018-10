Kultserie "Doctor Who": Viel Lob für die neue Hauptdarstellerin

Die erste Folge der langjährigen Kultserie "Doctor Who" mit einer Frau in der Hauptrolle hat dem Sender BBC gute Quoten beschert. Darstellerin Jodie Whittaker bekommt in britischen Medien viel Lob. Die Diskussion um das Geschlecht des Doktors dürfte leiser werden.



Nimmt man nur die Einschaltquoten beim Auftakt als Maßstab, wird die neue Staffel der britischen Kultserie "Doctor Who" mit ihrer ersten Doktorin Jodie Whittaker ein voller Erfolg. Rund 8,2 Millionen Menschen verfolgten am vergangenen Wochenende die Episode "The Woman Who Fell To Earth" (Die Frau, die auf die Erde fiel) auf dem Sender BBC One. Zuschauer des sendereigenen Streamingdienstes sind da noch gar nicht mitgezählt. Mit Spannung wird nun die zweite Folge am kommenden Sonntag erwartet.