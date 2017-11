Kundendatenbank des Kabelanbieters PŸUR gehackt

Die Kundendatenbank von PŸUR wurde gehackt. Was müssen Kunden von Tele Columbus und Primacom wissen?



Die Verbraucherzentrale Sachsen berichtete zuerst davon, jetzt bestätigt es auch PŸUR. Die Kundendatenbank des Unternehmens wurde zwischen dem 15. und 17. Oktober angegriffen. Der unautorisierte Zugriff wurde aber erst am 26. Oktober bemerkt. Inzwischen ist die Sicherheitslücke geschlossen. Die Bundesnetzagentur und Polizei sind informiert.