Kurt Beck (SPD): Fusion von ARD & ZDF wäre "Riesenverlust"

Die Kritik an dem Vorschlag der CSU und Horst Seehofer, ARD und ZDF zu fusionieren, erntet weitere Kritik: Der ZDF-Verwaltungsratsvorsitzende Kurt Beck (SPD) sieht darin einen Verlust an Vielfalt und hält den Vorschlag für unüberlegt.



Der ZDF-Verwaltungsratsvorsitzende Kurt Beck hat CSU-Chef Horst Seehofer für dessen Vorschlag einer Zusammenlegung von ARD und ZDF gerüffelt. "Ich halte das für eine völlig unüberlegte und kurzsichtige Forderung", sagte der frühere SPD-Vorsitzende und rheinland-pfälzische Ministerpräsident der "Bild"-Zeitung (Mittwoch). "Wir würden bei einer Zusammenlegung deutlich die Vielfalt gerade im Bereich von Nachrichten und Informationen minimieren." Es sei ein Irrglaube, zu meinen, mit einer Zusammenlegung der Sender ließe sich viel Geld sparen.