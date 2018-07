Kurz reingeschaut: die besten Pokerfilme aller Zeiten

Das spannende Kartenspiel Poker macht sich hervorragend als Thema für actionreiche und fesselnde Filme. So mancher Drehbuchautor verarbeitete den Stoff auf ganz eigene Weise – und schuf die Basis für ein filmisches Meisterwerk. Die folgenden Filme lohnen sich sogar für Pokermuffel, denn sie beinhalten viel mehr als nur ein paar Kartentricks.



Rounders

Wer sich für Pokerfilme interessiert, der kommt an "Rounders" nicht vorbei. Der Blockbuster entstand bereits 1998 in den USA, doch nach Deutschland gelangte er erst acht Jahre später. In der Hauptrolle ist Matt Damon zu sehen, der heute vor allem als Agent Jason Bourne bekannt ist.



Damals verkörperte er den begabten Pokerspieler Mike McDermott: Mike unterliegt dem Mafiaboss Teddy KGB, gespielt von dem großartigen John Malkovich, im Kartenspiel und verliert dabei sein angesammeltes Vermögen. Danach schwört er dem Pokern ab. Doch kurz darauf gerät sein Kumpel "Worm" durch seine hohen Spielschulden in Schwierigkeiten – und Mike konfrontiert sich wieder einmal mit dem alten Rivalen, um dem Freund aus der Patsche zu helfen. Die haarsträubend spannenden Pokerduelle wirkten wahrlich inspirierend, sie lösten hierzulande einen echten Kartenspielboom aus. Auch heute noch hat dieser Film nichts von seiner Anziehungskraft verloren.



Maverick

Der flotte Western "Maverick" setzt zwar zu einem guten Teil auch auf Action und Spannung, überzeugt aber hauptsächlich durch seinen schrägen Humor. Die Komödie aus dem Jahr 1994 profitiert auch durch ihre begnadeten Hauptdarsteller: Mel Gibson und Jodie Foster liefern sich ein wirklich witziges Katz- und Mausspiel mit einem romantischen Kick.



Gibson spielt den Protagonisten Maverick, einen echten Hallodri, der dem Pokerspiel verfallen ist. Sein weiblicher Sidekick erweist sich als zickig und gerissen. Beide lassen sich allerhand fiese Tricks einfallen, um ihr Startgeld für das anstehende große Pokerturnier zusammenzubekommen. Mal lieben sie sich, mal hassen sie sich: ein Rezept, das in Hollywood schon immer gut funktionierte.



Runner Runner

Dieser Mix aus Drama und Thriller handelt von dem Collegestudenten Richie Furst, der das Pokerspiel nutzt, um beim Online Poker seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Sein Konzept geht zu Anfang wunderbar auf, doch eines Tages ändern sich die Dinge, als Richie all sein Geld verliert. Der smarte Student wittert dahinter einen Betrug und begibt sich nach Costa Rica, wo der Betreiber der Webseite seinen Sitz hat. Dort macht er sich auf die Suche nach Beweisen – und lernt den Lebemann Ivan Block, gespielt von Ben Affleck, kennen. Tatsächlich hat Block den jungen Mann abgezockt, doch Richie zeigt sich derart beeindruckt vom Lebensstil des unehrlichen Geschäftsmanns, dass er sich auf einen Deal einlässt. Der Film entstand im Jahr 2013, gehört also zu den jüngeren Werken, die Einblicke in die weite Welt der Pokerspieler gewähren.



James Bond – Casino Royale

Natürlich handelt es sich bei diesem 007-Klassiker nicht wirklich um einen reinen Pokerfilm, aber er enthält einige haarsträubend spannende Kartenspielelemente. Die Story stammt aus dem ersten James-Bond-Roman des Schriftstellers Ian Fleming, der in den 60er Jahren bereits zweimal für das Fernsehen verfilmt wurde. Erst 2006 gab es einen Inhaberwechsel der Filmrechte und die Dreharbeiten zum modernen Remake konnten beginnen!



Daniel Craig entfaltete in der Hauptrolle als smarter Agent einen ganz speziellen Charme, während Mads Mikkelsen als Oberbösewicht Le Chiffre zur Höchstform auflief. Die Einsätze am Pokertisch explodieren förmlich, ebenso wie die geradezu elektrisch aufgeladene Spannungskurve.