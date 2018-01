Kurz vor "GNTM"-Start: Klum denkt über Modelshow für Männer nach

Die 13. Staffel "Germanys next Topmodel" ("GNTM") steht in den Startlöchern. Heidi Klum hat jedoch vor dem Beginn der neuen Folgen Pläne für einen eventuellen Männer-Ableger der Show.



Wie die "Gala" berichtet, sinniert Model Heidi Klum bereits über die Zukunft ihr Modelshow, bevor die 13. Staffel von "Germanys next Topmodel" überhaupt gestartet ist. Ab 8. Februar versuchen sich wieder junge Frauen auf dem "GNTM"-Catwalk von ProSieben und stellen sich dem Urteil der Jury.