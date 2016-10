Kurz vor der Wahl: Medien ändern Umgang mit Trump

Donald Trumps Präsidentschaftskandidatur ist ein gefundenes Fressen für die Late-Night-Talker der USA. Mittlerweile behandeln sie ihn aber nicht mehr nur als Witzfigur, sondern auch als Gefahr. Bei seinen Besuchen hat sich Nettigkeit als falsche Taktik erwiesen.



Jon Stewart konnte es sich dann doch nicht verkneifen, zu Donald Trump Stellung zu beziehen. Fast ein Jahr lang war Stewart nach seinem Abschied als Moderator der "Daily Show" von der Bildfläche verschwunden. In der Woche der Nominierung Trumps zum US-Präsidentschaftskandidaten der Republikaner tauchte der beliebte Satiriker dann plötzlich in der "Late Show" von Stephen Colbert auf - zweimal sogar. Als "verwesenden Halloween-Kürbis" und "wütendes Murmeltier" verspottete Stewart den Immobilienmilliardär. Dann wurde er ernst und rief den Trump-Anhängern zu: "Dieses Land gehört euch nicht!"



Fast jeden Tag bietet Trump mit Großspurigkeit, Anfeindungen oder Skandalen den Late-Night-Talkern der USA reichlich Material für ihre Comedy-Sendungen. Zu Beginn seiner Kandidatur behandelten sie den politischen Novizen und Reality-TV-Star allerdings mehr als Witzfigur denn als ernstzunehmenden Bewerber um das höchste Amt des Landes. Die in der Regel eher links eingestellten Moderatoren machen sich traditionell über Vertreter beider großer Parteien gleichermaßen lustig. Je näher Trump dem Weißen Haus kam, umso mehr setzte sich aber die Haltung durch, er sei eine Gefahr, vor dem sie ihr Millionenpublikum warnen müssten.