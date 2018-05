Kurzer Prozess: YouTube-Star muss Geldstrafe zahlen

Mehr als zwei Millionen Menschen verfolgen auf YouTube regelmäßig die Videos von Leon Machère. Doch in einem Gerichtsverfahren wegen Polizistenbeleidigung zeigt sich der 26-Jährige eher öffentlichkeitsscheu. Der Richter wartet vergeblich.



Ein aus dem Ruder gelaufenes Treffen mit 1200 Fans in Augsburg kommt den prominenten YouTube-Filmer Leon Machère teuer zu stehen. Das Augsburger Amtsgericht verurteilte den 26-Jährigen am Montag zu 32 500 Euro Strafe, weil er sich herablassend über die bei der Fan-Ansammlung eingesetzten Polizisten geäußert hatte. Machère, der bei YouTube mehr als 2,1 Millionen Abonnenten hat, hatte deswegen von der Justiz einen Strafbefehl wegen mehrfacher Beleidigung der Beamten erhalten. Dagegen hatte er Einspruch eingelegt.