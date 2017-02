Kurzzeitige Abschaltung am DVB-T-Standort Langenberg

Am Dienstag stehen am DVB-T-Standort Langenberg die Umbaumaßnahmen für die DVB-T2-Umschaltung an. Eine kurzzeitige Abschaltung ist deshalb nötig.



Die Abschaltung von DVB-T rückt mit großen Schritten näher. Am Dienstag finden im Zuge der Umschaltung am Standort Langenberg Arbeiten statt. Daher wird der Sender für kurze Zeit abgeschaltet. Meldungen zu diesem Thema

Die Woche: Sky spricht mit Mediaset und FC Bayern-TV-Sender

Gretchenfrage bei der Bildqualität: QLED oder OLED?

Umfrage: DF-Leser sind auf DVB-T2-HD-Umstieg vorbereitet

Diese Abschaltung ist für die Zeit zwischen 09.05 Uhr und 12.00 Uhr angesetzt. Die Dauer der Umschaltung soll etwa eine Stunde betragen. In dieser Zeit werden sowohl der DVB-T2-HD-Kanal 43 mit ARD, ZDF, RTL, Sat1, Pro Sieben und VOX als auch der DVB-T-Kanal 29 mit RTL, RTL2, Super RTL und Vox nicht zur Verfügung stehen.





Die Region Hattingen, Sprockhövel, Witten, Bochum, Hagen und Teile von Essen sind von der Abschaltung betroffen. Nicht betroffen sind Haushalte, die ihr Fernsehprogramm über Kabel oder Satellit empfangen.

Kommentare im DIGITAL FERNSEHEN Forum: