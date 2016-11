Am Dienstag wird in Dortmund auf DVB-T2 umgestellt. Zu diesem Zeitpunkt findet eine kurzzeitige Abschaltung des Senderstandorts statt.



Am Senderstandort Dortmund fällt am Dienstag kurzzeitig die Übertragung aus. Zwischen 15.00 und 16.00 Uhr wird von DVB-T auf DVB-T2 umgestellt, was eine vorübergehende Sendeunterbrechnung mit sich bringt.