LED-Screen bringt 4K-Bildqualität ins deutsche Kino

Die Technologie wurde bereits in der Schweiz erprobt, jetzt zieht Deutschland nach: Der erste LED-Kinobildschirm von Samsung wird am Mittwoch bei Stuttgart eingeweiht.



In Esslingen bei Stuttgart soll kommende Woche der erste LED-Modularbildschirm von Samsung Kinofilme im Großformat zeigen: Aus 96 Einzelsegmenten wird eine pompöses Bildkulisse von über 50 Quadratmetern erzeugt, berichtet heise.