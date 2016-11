LFK-Studie: Wie sieht Zukunft des Lokalfunks aus?

Eine Studie der Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg (LFK) will der Frage nachgehen, wie die Hörfunklandschaft im Jahr 2025 in Baden-Württemberg aussieht.



Die Landesanstalt für Kommunikation (LFK) hat eine Studie zum Lokalfunk in Auftrag gegeben. Sie soll sich mit der Frage beschäftigen, wie die Zukunft der Hörfunklandschaft in Baden-Württemberg aussehen kann und soll. Das Gutachten soll vor dem Hintergrund der digitalen Transformation der Medien und vor allem des Hörfunks durch DAB und DAB Plus einige grundlegende Fragestellungen beantworten.