LFK genehmigt neuen Regional-TV-Sender für Südbaden

Nach zwei Jahren Pause erhält Südbaden wieder einen eigenen Regional-TV-Sender. Die Landesanstalt für Kommunikation (LFK) erteilte einem Programm die Zulassung zur Ausstrahlung.



Ende 2014 musste TV Südbaden den Sendebetrieb einstellen und hinterließ in Südbaden eine Lücke im regionalen Fersehbereich. Diese konnte nun durch die Landesanstalt für Kommunikation (LFK) Baden-Württemberg geschlossen werden. Am Mittwoch erteilte die Medienanstalt dem Bewerber Baden TV Süd die Zulassung.