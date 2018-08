LG: Forschungs-Deal soll Künstliche Intelligenz voran treiben

Start Ups und Wissenschaftler sollen LG Electronics (LG) dabei helfen, Künstliche Intelligenz weiter zu entwickeln. In Kanada eröffnet das Unternehmen dafür ein neues Forschungszentrum.



An der Zukunft der Künstliche Intelligenz wird jetzt auch in nordamerikanischen Forschungszentren getüftelt und gewerkelt. Die kanadische Einrichtung wird von LG diese Woche eröffnet. Unterstützung holt sich das Unternehmen dabei von Wissenschaftlern und Start-ups.