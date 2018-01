LG OLED TV C8 als bestes TV-Produkt der CES 2018

Mehr als 90 Preise räumte LG Electronics bei der CES 2018 ab. Darunter den Best of Innovation Award für den LG 4K UHD Projektor.



LG Electronics erhielt auf der CES 2018 mehr als 90 Auszeichnungen, angeführt vom Official CES Best TV Product Award im vierten Jahr in Folge, diesmal für den neuen LG OLED TV (Modell C8). LG bekam auch zahlreiche Best-of-Show-Preise für den LG InstaView ThinQ Kühlschrank und den LG 4K UHD Pro-Projektor.