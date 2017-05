LG: Produkte künftig Google Home kompatibel

Der Elektronikhersteller LG unternimmt einen gewaltigen Sprung nach vorne: Mit der Markteinführung von Produkten, die mit Google Home und Google Assistant kompatible sind.



Mit Hausgeräten, die mit Google Home und Google Assistant kompatibel sind, macht der Hersteller LG Electronics auf sich aufmerksam. Dies stellt für den Gerätehersteller den nächsten Schritt auf dem Weg zum Smart Home her. So kündigte LG auf der Google Entwicklerkonferenz an, die Mitte dieser Woche in den USA stattfand. Die Markteinführung der ersten Google Home und Google Assistant kompatiblen Geräte wird zunächst in den USA stattfinden. Später sollen die Geräte auf weiteren Märkten eingeführt werden.