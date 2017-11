LG-TV - "Bestes OLED-Gerät im aktuellen Test"

Die Stiftung Warentest hat aktuelle TV-Geräte getestet. LG räumt gleich dreimal den ersten Platz ab.



Die TV-Geräte von LG Electronics belegen im aktuellen Magazin "test" der Stiftung Warentest in den drei getesteten Größen jeweils den ersten Platz.



In der Kategorie "die Großen mit OLED" (55 Zoll / 140 Zentimeter Bilddiagonale) liegt der OLED55B7D auf dem ersten Platz (Note gut mit 1,7).



Bei "den Großen mit LCD" (55 bis 58 Zoll /140 bis 147 Zentimeter Bilddiagonale) führt der 55SJ8109 das Feld an (Note gut mit 1,7).



Der 49SJ8109 ist Sieger (Note gut mit 1,9) bei den "Mittelgroßen mit LCD" (49 bis 50 Zoll /124 bis 127 Zentimeter Bilddiagonale).



Insgesamt untersuchte die Stiftung Warentest 24 TV-Geräte unterschiedlicher Hersteller mit LCD- und OLED-Bildschirm-Technologie.