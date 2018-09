LG bringt Diveo auf seine Smart-TVs

Die hybride SAT/IPTV-Plattform Diveo ist künftig fester Bestandteil der Nutzeroberfläche aller smarten Fernseher des südkoreanischen Herstellers.



Eine künftig auf sämtlichen Geräten des Herstellers LG Electronics vorinstallierte App soll die Grenzen zwischen linearem und non-linearem Fernsehen überwinden.