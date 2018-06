LG bringt neuen 4K Blu-ray Player auf den Markt

UBK90 heißt der Neuzugang in den Regalen von LG. Der Blu-Ray Player soll neben 4K-Auflösung mit Dolby Vison, Dolby Atmos und HDR10 überzeugen.



LG will in die Wohnzimmer seiner Kunden und zwar am liebsten mit dem neusten Gerät des Herstellers. Der LG UBK90 soll als 4K Blu-Ray Player den Nutzern zum Kinogefühl in den eigenen vier Wänden verhelfen.