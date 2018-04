LG wird bei Red Dot Design Awards ausgezeichnet

Die Red Dot Design Awards zeichnen herausragendes Produktdesign aus und werden im Sommer vergeben. Die Jury ist sich aber schon jetzt sicher: LG hat einen Preis verdient.



Der Hersteller LG ist in vielen Bereichen der Unterhaltungs- und Haushaltselektronik tätig und wurde auch schon häufig mit Preisen geehrt. Der Red Dot Design Award ist neben den iF Design und den International Design Excellence Awards eine der wichtigsten Auszeichnungen. Dieses Jahr können ein 4K-Beamer und ein Ofen Trophäen nach Hause holen.