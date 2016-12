LMK genehmigt Wirtschaftsplan für 2017

In seiner jüngsten Sitzung hat die Versammlung der Landeszentrale für Medien und Kommunikation Rheinland-Pfalz (LMK) den Wirtschaftsplan für 2017 genehmigt. Die meisten Mittel fließen wieder in die Medienpädagogik.



Bereits am Montag hat die Versammlung der Landeszentrale für Medien und Kommunikation Rheinland-Pfalz (LMK) in einer Sitzung den Wirtschaftsplan 2017 genehmigt. Auch im kommenden Jahr soll der überwiegende Anteil der bewilligten Mittel in den Bereich der Medienpädagogik- und Medienkompetenz-Förderung gehen.