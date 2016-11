LOAD beteiligt sich an Beschwerde gegen Vorratsdatenspeicherung

Am kommenden wird der Verein "Digitialcourage" seine Verfassungsbeschwerde gegen die Vorratsdatenspeicherung einreichen. Auch der Verein für liberale Netzpolitik "LOAD" beteiligt sich daran.



Der Verein "LOAD", der sich für eine liberale Netzpolitik einsetzt, beteiligt sich an der Verfassungsbeschwerde gegen die Vorratsdatenspeicherung. Wie der Verein mitteilte, will er mithelfen das umstrittene Vorgehen ein zweites Mal in Karlsruhe zu Fall zu bringen.