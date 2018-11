LPR Hessen verlängert Zulassung von "17:30 Sat.1 Live"

Darüber hinaus beschloss die Hessische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien, die Zulassung von Hitradio FFH und Harmony.fm zu verlängern.



Die 22. Sitzung der Versammlung der LPR Hessen in Kassel beschloss die Verlängerung der Sendezulassung für das Fernseh-Programm "17:30 Sat.1 Live" sowie die Radiosender Hit Radio FFH und Harmony.fm um fünf, respektive sechs Jahre.