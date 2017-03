"La La Land" spielt weltweit über 400 Millionen Dollar ein

Das mit sechs Oscars ausgezeichnete Film-Musical "La La Land" hat weltweit an den Kinokassen schon über 400 Millionen Dollar (rund 380 Millionen Euro) abgeräumt.



Wie das US-Kinoportal "Deadline.com" am Donnerstag berichtete, knackte das nostalgische Werk von Regisseur Damien Chazelle die Hürde am Mittwoch. Allein in den USA kamen in wenigen Wochen gut 146 Millionen Dollar zusammen.