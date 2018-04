LaLiga bleibt bis 2021 bei DAZN

Der Livesport-Streamingdienst DAZN hat die Verlängerung der erfolgreichen Zusammenarbeit mit LaLiga bis ins Jahr 2021 bekanntgegeben. Damit werden auch in den kommenden drei Spielzeiten alle Spiele einer der besten Ligen der Welt in Deutschland, Österreich und der Schweiz live zu sehen sein.



Neben allen LaLiga-Spielen zeigt DAZN auch alle Premier League-Partien, alle Matches der UEFA Europa League und eine Vielzahl an Livespielen der UEFA Champions League.