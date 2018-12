"Labaule & Erben": Mini-Serie nach einer Idee von Harald Schmidt

Die Hauptrolle in "Labaule & Erben" übernimmt Uwe Ochsenknecht. Bei der von Harald Schmidt ersonnenen Mini-Serie lautet das Credo: online first.



Die Miniserie ist bereits jetzt in der ARD Mediathek. Die TV-Ausstrahlung erfolgt ab 10. Januar im SWR Fernsehen. In "Labaule & Erben" gerät eine Verlegerdynastie ins Wanken: