"Labaule & Erben" kommt aus der Mediathek ins SWR-Fernsehen

Am Freitag (11. Januar) kommt die sechsteilige Miniserie "Labaule & Erben" nach einer Idee von Harald Schmidt mit Uwe Ochsenknecht als überfordertem Erben eines Medienunternehmens ins Fernsehen des Südwestrundfunks (SWR).



Die Serie, die bereits vollständig in der ARD-Mediathek verfügbar ist, wird ab Freitag immer um 22 Uhr im SWR-Fernsehen ausgestrahlt.