"Labor Day" feiert Free-TV-Premiere bei sixx

Kate Winslet verzaubert in "Labor Day" die sixx-Zuschauer. Die Geschichte um eine ungewöhnliche Liebe ist zum ersten Mal im Free-TV zu sehen.



Am Freitag (28. Dezember) feiert sixx eine Erstausstrahlung im Free-TV. Grund zu feiern hat auch Kate Winslet, denn die Schauspiel-Ikone ist in "Labor Day" in der Hauptrolle zu sehen.