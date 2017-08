Lady Diana: Themenspezial beim ZDF zum 20. Todestag

Am Donnerstag jährt sich Lady Dianas Todestag zum 20. Mal. Das ZDF zeigt zu diesem Anlass entsprechendes Programm.



Im "Leute heute spezial" erinnert Moderatorin Karen Webb an die "Prinzessin der Herzen" und an ihr "Leben, Liebe und Leid". Mit Live-Schalten nach London beleuchtet man ab 17.45 Uhr die Veränderungen im Buckingham Palace seit ihrem Tod.