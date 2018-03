Länder erwarten bis Ende April Stellungnahme der Sendeanstalten

Die Bundesländer haben ARD und ZDF gebeten, bis Ende April eine Stellungnahme zu den laufenden Einsparungsüberlegungen vorzulegen.



In einem informellen Gespräch führten die Rundfunkkommission der Länder und die Intendanten der Sendeanstalten am Dienstagabend in Mainz ihren "sehr offenen und konstruktiven Dialog" fort, wie die rheinland-pfälzische Medien-Staatssekretärin Heike Raab (SPD) am Mittwoch mitteilte. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) ist Vorsitzende der Rundfunkkommission der Länder.