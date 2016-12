Länder wollen Rundfunkbeitrag reformieren

Vor wenigen Jahren wurde der Rundfunkbeitrag auf eine geräteunabhängige Haushaltsabgabe umgestellt, mehr Akzeptanz bei den Beitragszahlern wurde damit nicht geschaffen. Nun wollen die Länder ARD und ZDF umfassend reformieren und damit für Beitragsstabilität und ein qualitatives Programm sorgen.



Der Rundfunkbeitrag ist eine nicht enden wollende Geschichte. Vor zwei Jahren wurde die geräteabhängige Variante in eine Haushaltsabgabe umgewandelt, zu deren Zahlung alle verplichtet sind. Dabei wurde die Gebühr zwar zum ersten Mal in ihren Geschichte gesenkt, konnte allerdings auch nicht zu mehr Akzeptanz bei den Bürgern beitragen. Eine zweite Senkungsrunde lehnten die Minsterpräsidenten der Länder, die bei dem Rundfunkbeitrag das letzte Wort haben, im Herbst ab, um die Bürger ab 2021 zu entlasten. Denn zu diesem Zeitpunkt könnte der Finanzbedarf von ARD und ZDF deutlich steigen und zu einer erheblichen Erhöhung der haushaltsbezogenen Abgabe führen. Nachdem nun die ARD ein neues Modell zur Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auf den Weg bringen will, das eine schrittweise Erhöhung vorsieht, basteln auch die zuständigen Länder an einer Reform.