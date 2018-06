Länderchefs suchen Lösung im Streit zwischen Verlegern & Sendern

Die Länder versuchen einen Durchbruch: Seit langem sind die öffentlich-rechtlichen Sender und die Verleger uneins in der Frage, was ARD und ZDF im Internet an längeren Texten zeigen dürfen. Nun soll der Rundfunkstaatsvertrag entsprechend geändert werden.



Ein jahrelanger Streit in der Medienbranche könnte bald zu Ende sein. Die Ministerpräsidenten, die sich am Donnerstag in Berlin treffen, haben sich vorgenommen, eine Antwort auf die Frage zu finden, in welchem Umfang ARD, ZDF und Deutschlandradio künftig im Internet Texte veröffentlichen dürfen. Die dafür nötige Weiterentwicklung des sogenannten Telemedienauftrags steht bei der Konferenz der Länderchefs auf der Tagesordnung, teilte die Staatskanzlei von Rheinland-Pfalz, das die Rundfunkpolitik der Länder koordiniert, am Mittwochabend mit. "Erwartet wird eine Entscheidung der Regierungschefs über eine Änderung des Rundfunkstaatsvertrags."