Länderchefs vertagen Entscheidung über ARD/ZDF-Internetangebot

Was dürfen ARD und ZDF im Internet an Texten anbieten? Das ist einer der Punkte, über die die Regierungschefs noch weiter diskutieren wollen. Eine Lösung soll aber zeitnah vorliegen.



Die Ministerpräsidenten der Länder haben die Entscheidung über die Zukunft von ARD, ZDF und Deutschlandradio im Internet verschoben. Offen waren nach Angaben von Rheinland-Pfalz - dem Vorsitzland für Rundfunkpolitik - noch die Formulierung von Leitplanken für das Textangebot im Netz und die Verweildauer für Produktionen im Internet, wenn die Sieben-Tage-Frist für Mediatheken wegfällt. Unter den Länderchefs gab es am Donnerstag noch weiteren Gesprächsbedarf. Zugleich liefen parallel zu ihrem Treffen die Verhandlungen für eine große Koalition weiter.