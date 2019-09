Länderspiel beschert RTL Hammer-Quote

Quotenrenner Fußball: Das Spiel der deutschen Mannschaft liegt beim Publikumsinteresse weit vorn. Die zweite Halbzeit sehen fast zehn Millionen.



Der zweite Film der neuen Krimireihe "Herr und Frau Bulle" mit dem Titel "Totentanz" hat am Samstagabend das Quotenrennen gewonnen. In der ZDF-Samstagskrimireihe geht es um die Berliner Kriminalhauptkommissarin Yvonne Wills (Alice Dwyer) und ihren Ehemann, den Fallanalytiker Heiko Wills (Johann von Bülow).