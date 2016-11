Länderspiele der deutschen Rugby-Nationalmannschaft bei Sport1

Auf die deutsche Rugby-Nationalmannschaft warten schwere Aufgaben. Sport1 übertragt die Spiele live. Damit werden zum ersten Mal Rugby-Weltranglistenspiele im deutschen Fernsehen ausgestrahlt.



Sport1 zeigt Weltranglistenspiele der deutschen Rugby-Nationalmannschaft. Auf die Spieler des Teams warten keine leichten Aufgaben. So treffen sie auf physisch sehr starke Uruguayer. Unter dem Motto "Wild Things" müssen sie sich außerdem gegen die Mannschaft aus Brasilien beweisen.