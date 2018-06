Läuft bald noch mehr Werbung im TV?

Besonders zur Prime-Time werden Shows, Blockbuster und Co. besonders oft mit Werbung unterbrochen. Wer sonst die Pause nutzt, um den Müll runter zu bringen oder die Toilette auf zu suchen, muss wohl kreativer werden. Der Grund: Bald könnte noch mehr Werbung ausgestrahlt werden.



Die Reform der AVMD-Richtlinien ist Schuld, dass das TV-Programm mit noch mehr Werbeblöcken unterbrochen werden darf. Wie dwdl.de berichtet, ermöglichen die Änderungen den Sendern, flexibler Werbung zu zeigen.