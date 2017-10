Läuft die European Premier League bald bei Facebook?

Ein Experte schätzt die Lage derzeit so ein, dass sich Internetplattformen mehr und mehr dem Sport verschreiben. Dass der Livesport diese dominieren wird, ist hingegen eher unwahrscheinlich.



Große Internetunternehmen könnten Experten zufolge derzeit die Rechte an der European Premier League ins Auge fassen. Konkret geht es Paolo Pescatore, Vizepräsident beim Analyseunternehmen Multiplay & Media, zufolge um Facebook, Amazon und Twitter, die schon in der Vergangenheit mit diversen Sportereignissen und -berichten sowie -übertragungen große Erfolge verzeichneten.