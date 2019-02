Landgericht Mannheim setzt Verfahren Qualcomm vs. Apple aus

Der Patentstreit zwischen dem Chipkonzern Qualcomm und Apple wird deutsche Gerichte noch länger beschäftigen. Das Landgericht Mannheim setzte am Dienstag eines der bei ihm laufenden Verfahren aus.



Bis zu einer Entscheidung des Bundespatentgerichts zur Gültigkeit des betroffenen Patents wird der Patentstreit zwischen Apple und Qualcomm in Mannheim erst einmal nicht fortgeführt, wie ein Sprecher bestätigte.