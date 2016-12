Landtag von Sachsen-Anhalt berät über Rundfunkbeitrag

Die AfD will das Finanzierungssystem des öffentlich-rechtlichen Rundfunks umkrempeln und dafür den Rundfunkstaatsvertrag für ARD und ZDF aufkündigen. Der Landtag von Sachsen-Anhalt musste sich am Freitag mit einem entsprechenden Antrag auseinandersetzen.



Über die künftige Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland existieren die unterschiedlichsten Vorstellungen. Während die ARD den Rundfunkbeitrag an das Bruttoinlandsprodukt koppeln will, will die AfD ihn am liebsten abschaffen. Ihr Ziel ist dabei eine Neuordnung des Finanzierungssystems, dazu will sie zunächst den Rundfunkstaatsvertrag zum Ende des Jahres kündigen. Über einen entsprechenden Antrag stand am Freitag auf der Tagesordnung des Landtags von Sachsen-Anhalt, in dem die Partei seit der Landtagswahl im Frühling vertreten ist.