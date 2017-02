Langer Fußball-Europacup-Abend bei Sky und ZDF

Der letzte Teil der Achtelfinal-Hinspiele in der Champions League findet ohne deutsche Beteiligung statt. Dennoch wird das ZDF ebenso live dabei sein wie Sky. Der Pay-TV-Anbieter zeigt zudem einige vorgezogene Europa-League-Partien, darunter auch Schalke 04.



