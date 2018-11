"Langeweile ist nix für mich" - Inka Bause wird 50

Als Teenie war sie in den 80er Jahren ein Gesangsstar in der DDR. Dann fiel die Mauer - und Inka Bause musste sich umorientieren. Vor der Kamera steht sie immer noch gerne.



Für die einen ist sie die kesse junge Sängerin mit der Lockenfrisur, die in der DDR-Hitparade fragt: "Ist das Liebe?". Für die anderen ist sie die Moderatorin, die seit Jahren bei RTL alleinstehende Landwirte an die Frau bringt. Inka Bause zählt zu den wenigen DDR-Stars, die es geschafft haben, auch nach dem Mauerfall präsent zu bleiben. Die TV-Kuppelshow "Bauer sucht Frau" läuft seit Jahren gut. Parallel dazu hat Inka kürzlich ihre Gesangskarriere wiederbelebt. "Mit offenen Armen" heißt ihr neues Album.