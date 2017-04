Langjährige Vorsitzende des BLM-Medienrats verabschiedet

In der letzten Sitzung der siebenten Amtsperiode des Medienrats der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien wurden der langjährige Vorsitzende, Dr. Erich Jooß, und sein Stellvertreter, Dr. Fritz Kempter, verabschiedet. Doch vor allem ging es in der Sitzung um Fake News und Medienkompetenz.



Am Donnerstag endete mit einer Abschlussveranstaltung die siebente Amtsperiode des Medienrats der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM). Seine Arbeit hatte er im Mai 2011 begonnen. Mit dem Ende der Amtsperiode wurden auch der Vorsitzende des Medienrats, Dr. Erich Jooß und sein Stellvertreter, Dr. Fritz Kempter sowie weitere acht Medienräten verabschiedet.