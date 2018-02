Lars Kraume dreht Serie über das legendäre Bauhaus

Der Regisseur Lars Kraume (44, "Der Staat gegen Fritz Bauer") dreht eine Serie über das Bauhaus, die legendäre Architektur- und Designschule der Weimarer Zeit.



"Die erste Staffel spielt in der Zeit von 1919 bis 1924", sagte Kraume der Deutschen Presse-Agentur am Rande der Berlinale. "Dann kommt in der Zeit des Bauhauses in Dessau die NSDAP ins Spiel und später die Exilzeit, wenn die Bauhaus-Lehrer alle fliehen müssen, nach Tel Aviv und Moskau und Amerika." Beteiligt ist laut Kraume das ZDF, als Produzent zeichnet Thomas Kufus verantwortlich, geplant sind 6 mal 45 Minuten.