Laschet will alles für Verbleib von Gamescom in Köln tun

An diesem Mittwoch öffnet die Gamescom auch für private Besucher ihrer Pforten. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will sich dafür einsetzen, dass die Spielemesse auch künftig in Köln bleibt.



"Die Landesregierung will alles in ihrer Macht stehende dafür tun, damit die Messe in Köln bleibt", sagte Laschet dem "Kölner Stadt-Anzeiger" vom Mittwoch. Hintergrund sind dem Bericht zufolge laufende Verhandlungen der Kölner Messe mit dem Branchenverband Game über eine mögliche Verlängerung des Vertrags. Die Gamescom in Köln sei eine Erfolgsgeschichte, sagte Laschet.



"Das liegt auch am Standort Nordrhein-Westfalen."