"Lass es, Larry" geht in die neunte Runde

Sechs Jahre nach Ausstrahlung der achten Staffel im deutschen Fernsehen kommt Larry David mit neuen Episoden auf den Bildschirm zurück. Ab Herbst ist "Lass es, Larry" auf Sky Atlantic HD zu sehen.



Larry David kehrt in seiner Paraderolle als er selbst höchstpersönlich in der legendären Improvisations-Sitcom auf den Bildschirm zurück. Die Folgen waren in den USA so erfolgreich, dass HBO schon die zehnte Staffel in Auftrag gegeben hat.