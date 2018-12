Last Christmas: "Wham!"-Hit mit Emilia Clarke

Die aus "Game of Thrones" bekannte Schauspielerin Emilia Clarke übernimmt die Hauptrolle im Film "Last Christmas".



Fans der britischen Schauspielerin Emilia Clarke (31, "Game of Thrones") können sich freuen: Sie spielt die Hauptrolle im Weihnachtsfilm "Last Christmas", der im Dezember 2019 in den Kinos starten soll. Die Geschichte des "Wham!"-Hits von 1984 wird unter anderem in London gedreht, wie ein Video des Online-Portals "Entertainment Tonight" (ET) zeigt.