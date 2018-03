"Late Night Berlin": Klaas Heufer-Umlaufs Solo

Die große Kunst der Late Night Show kam aus den USA nach Deutschland. Harald Schmidt gehörte hier zu den großen Vertretern, andere holten sich eine blutige Nase. Jetzt versucht sich Klaas Heufer-Umlauf.



Late Night im TV - funktioniert das noch? Keiner der großen Fernsehsender setzt nach dem Abgang von Großmeister Harald Schmidt auf das aus den USA stammende Format mit Mischung aus Witz, Unterhaltung, Politik und Musik. Auch Stefan Raab ist nicht mehr präsent, und Jan Böhmermann sammelt derzeit sein Publikum einmal die Woche auf ZDFneo ein - in der Nische.