"Late Night Berlin" ab heute wirklich aus Berlin

"Late Night Berlin" meldet sich ab heutigen Montag aus der Winterpause zurück und sendet ab sofort direkt aus der Hauptstadt.



Schon seit März 2018 geht TV-Moderator Klaas Heufer-Umlauf mit seiner Show "Late Night Berlin" wöchentlich auf Sendung bei ProSieben. Nun wird die dritte Staffel direkt aus der Hauptstadt gesendet. Diese wurde im ersten Jahr nämlich gar nicht in Berlin aufgezeichnet, sondern in den Studios in Potsdam-Babelsberg.